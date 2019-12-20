تنظيم “الدولة الإسلامية” يهاجم “محطة غاز” ببادية حمص ويقتل 13 عنصر في قوات النظام و4 عاملين في المحطة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً عنيفاً نفذه عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” على أحد المواقع التابعة لـ “النظام السوري” في بادية حمص، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عناصر التنظيم هاجموا مساء أمس الخميس محطة غاز على بعد نحو 12 كلم من حقل الهيل للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور، حيث تمكن التنظيم من قل 13 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم، كما استشهد 4 مدنيين يعملون في المحطة برصاص عناصر التنظيم، وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر شهر آذار الفائت، حيث وثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 292 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز جراء هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.