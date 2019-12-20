مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني نزحوا من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي منذ مطلع الشهر الجاري، نتيجة العمليات العسكرية للنظام وروسيا المتمثلة بقصف جوي وبري مكثف، وعملية النزوح تستمر بشكل متصاعد دون أن يحرك “الضامن” التركي ساكناً على الرغم من وصول عشرات آلاف المدنيين إلى الحدود مع لواء اسكندرون على مرأى نقاط المراقبة التركية، والضربات الجوية متواصلة بعنف وهي تتركز على معرة النعمان وريفها بشكل رئيسي، وهناك تقدم لقوات النظام جنوب شرق إدلب تمثل بالسيطرة على 5 قرى بعد أن تم إفراغها من سكانها نتيجة الضربات الجوية، ونتحدث عن 44 شهيداً مدنياً سقطوا على مدار الأيام الأربعة الفائتة نتيجة الغارات والبراميل والقذائف، وكما نشاهد في الأشرطة المصورة الكارثة الإنسانية تتفاقم والمأساة السورية تستمر عبر قتل وتشريد متواصل للعام التاسع على التوالي، أيضاً هناك 61 قتيلاً من قوات النظام والجهاديين في المعارك العنيفة منذ مساء الأمس لكن نحن نركز على معاناة المدنيين الذين يقتلون ويشردون دون أي تحرك من مجلس الأمن الذي يجتمع ويريد الحصول على رضا روسيا لتمرير قرارات إنسانية وليست سياسية.

مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني نزحوا من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي منذ مطلع الشهر الجاري مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني نزحوا من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي منذ مطلع الشهر الجاري، نتيجة العمليات العسكرية للنظام وروسيا المتمثلة بقصف جوي وبري مكثف، وعملية النزوح تستمر بشكل متصاعد دون أن يحرك "الضامن" التركي ساكناً على الرغم من وصول عشرات آلاف المدنيين إلى الحدود مع لواء اسكندرون على مرأى نقاط المراقبة التركية، والضربات الجوية متواصلة بعنف وهي تتركز على معرة النعمان وريفها بشكل رئيسي، وهناك تقدم لقوات النظام جنوب شرق إدلب تمثل بالسيطرة على 5 قرى بعد أن تم إفراغها من سكانها نتيجة الضربات الجوية، ونتحدث عن 44 شهيداً مدنياً سقطوا على مدار الأيام الأربعة الفائتة نتيجة الغارات والبراميل والقذائف، وكما نشاهد في الأشرطة المصورة الكارثة الإنسانية تتفاقم والمأساة السورية تستمر عبر قتل وتشريد متواصل للعام التاسع على التوالي، أيضاً هناك 61 قتيلاً من قوات النظام والجهاديين في المعارك العنيفة منذ مساء الأمس لكن نحن نركز على معاناة المدنيين الذين يقتلون ويشردون دون أي تحرك من مجلس الأمن الذي يجتمع ويريد الحصول على رضا روسيا لتمرير قرارات إنسانية وليست سياسية. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, December 20, 2019