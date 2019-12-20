هيئة تحرير الشام تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى بوابة باب الهوى الحدودية مع تركيا عبر إطلاق النار بشكل مكثف

20 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توجه مئات المتظاهرين نحو معبر الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، وفي سياق ذلك أقدمت “هيئة تحرير الشام” على إغلاق الطرقات المؤدية إلى معبر باب الهوى من خلال وضع كتل اسمنتية ونشر عشرات العناصر من الأمنيين الملثمين، حيث يحاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الحدودية لمطالبة الضامن التركي بالتحرك لوقف العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق ريف إدلب، في الوقت الذي تستخدم تحرير الشام الرصاص الحي بشكل مكثف لمنع المتظاهرين من التقدم، وسط استقدامها لتعزيزات عسكرية من آليات وعناصر للتصدي للمظاهرة.

 

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