المرصد السوري لحقوق الانسان:في 24 ساعة.. مقتل 72 في 462 ضربة جوية وبرية بإدلب

وكانت طائرات النظام الحربية والمروحية قد استهدفت يوم أمس الخميس بأكثر من 100 ضربة جوية مناطق في محافظة إدلب، في الوقت الذي استهدفت قوات النظام المنطقة بما لا يقل عن 360 ضربة برية. كما ذكر المرصد استمرار عملية النزوح من منطقة معرة النعمان بأعداد كبيرة حيث تتفاقم الكارثة الإنسانية من دون أي تدخل لإيقافها من جميع الأطراف المعنية.

وتسبب القصف أمس بمقتل 11 مدنياً، هم 4 مواطنين بينهم مواطنتان اثنتان وطفل جراء غارات جوية روسية على قرية مرديخ شرق إدلب، و5 بينهم مواطنة وطفلة جراء قصف صاروخي استهدف معرة النعمان جنوب إدلب، ومواطنة بقصف طائرات النظام الحربية على دير سنبل جنوب إدلب، وطفلة جراء قصف جوي روسي على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 38 جريحا بمناطق متفرقة بعضهم في حالات خطرة.