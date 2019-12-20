المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام السوري تسيطر على قرية أم جلال جنوب شرقي إدلب

20 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام السوري تسيطر على قرية أم جلال جنوب شرقي إدلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام السوري تسيطر على قرية أم جلال جنوب شرقي إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري تمكنت من السيطرة على قرية أم جلال جنوب شرقي إدلب.
وأضاف المرصد، أن السيطرة جاءت بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة ترافقت مع تمهيد بري وجوي مكثف من قبل النظام السوري.

وارتفع عدد الخسائر البشرية في صفوف الفصائل المسلحة وقوات النظام السوري إلى اكثر من 45 عنصراً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان النظام السوري قد استقدم في وقت سابق تعزيزات عسكرية ضخمة إلى إدلب ومحيطها تحضيراً لعملية عسكرية جديدة ضد الفصائل المسلحة هناك.

المصدر:قناة اليوم

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