المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات القتلى وعمليات نزوح جماعية

20 ديسمبر,2019
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محاولة انتشال عالقين تحت الركام في إدلب (المرصد السوري)
محاولة انتشال عالقين تحت الركام في إدلب (المرصد السوري)

عشرات القتلى وعمليات نزوح جماعية بسبب المعارك البرية والجوية الدائرة بين قوات الجيش السوري والمسلحين بريفي ادلب

قال المرصد الذي مقره بريطانيا، إن المعارك مستمرة على محاور عدة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وتمكنت قوات الجيش السوري من تحقيق تقدم جديد على حساب الفصائل والمقاتلين.

ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين الطرفين، إذ ارتفع إلى 38 تعداد مقاتلي الفصائل ممن قتلوا في القصف والاشتباكات، كما ارتفع إلى 23 عدد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى من الجانبين بعضهم في حالات خطرة.

كانت طائرات النظام الحربية والمروحية قد استهدفت يوم أمس الخميس بأكثر من 102 ضربة جوية مناطق في محافظة إدلب، في الوقت الذي استهدفت قوات النظام المنطقة بما لا يقل عن 360 ضربة برية، كما رصد المرصد استمرار عملية النزوح من منطقة معرة النعمان بأعداد كبيرة حيث تتفاقم الكارثة الإنسانية.

وكانت وحدات من الجيش السوري سيطرت على بلدة أم جلال بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيمي “أجناد القوقاز” و”جبهة النصرة”.

وقال مصدر ميداني إن “وحدات من الجيش السوري تقدمت وسط اشتباكات عنيفة باتجاه بلدة “أم جلال” بعد عملية تمهيد ناري كثيف وتمكنت من السيطرة على البلدة”.

واضاف المصدر أن “بلدة “أم جلال” تعد من أهم نقاط الدفاع الأولى لمسلحي “أجناد القوقاز” بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديدا ريف معرة النعمان حيث تمكنت القوات البرية في الجيش السوري من السيطرة عليها بعد عملية تمهيد ناري كثيفة شهدتها المنطقة.

المصدر:رأي اليوم

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