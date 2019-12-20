المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تواصل قصفها لريف إدلب وسقوط عشرات القتلى

استمر القصف الجوي والبري من جانب قوات النظام السوري لمناطق بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط غارات جوية شنتها طائرات حربية روسية بعد منتصف الليل وصباح اليوم الجمعة، على أماكن في محيط سراقب ومدينة معرة النعمان وأطرافها، طبقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم. وقال المرصد ،الذي مقره بريطانيا، ان المعارك مستمرة على محاور عدة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وتمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم جديد على حساب الفصائل والجهاديين. ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين الطرفين، إذ ارتفع إلى 38 تعداد مقاتلي الفصائل والجهاديين ممن قتلوا في القصف والاشتباكات، كما ارتفع إلى 23 عدد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى من الجانبين بعضهم في حالات خطرة.

كانت طائرات النظام الحربية والمروحية قد استهدفت، يوم أمس الخميس، بأكثر من 102 ضربة جوية مناطق في محافظة إدلب، في الوقت الذي استهدفت قوات النظام المنطقة بما لا يقل عن 360 ضربة برية، كما رصد المرصد استمرار عملية النزوح من منطقة معرة النعمان بأعداد كبيرة حيث تتفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر:القدس