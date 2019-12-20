القضاء اللبناني يحاكم 32 سوريا بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

20 ديسمبر,2019
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أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، اليوم الجمعة، 3 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها 32 سوريا إلى المحكمة العسكرية الدائمة.

واتهم قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان في القرار الأول السوري إبراهيم محمد الخليل و8 من رفاقه بجرم الانتماء إلى فصيل “جيش الأبابيل” والقتال في سوريا، سندا إلى المواد 335 من قانون العقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

وفي القرار الثاني، اتهم صوان السوري محمد خير حسن الخضر  و21 من رفاقه بجرم الانتماء إلى تنظيم “جبهة النصرة” والقتال في سوريا سندا إلى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان، في القرار الثالث، السوري ماجد محمد الحج بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” والقتال في سوريا سندا إلى المواد عينها في القرارين الأول  والثاني.

المصدر:روسيا اليوم

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