النظام السوري يكثف حملته على معرة النعمان وسط نزوح عشرات الآلاف

وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن قوات النظام كثفت صباح اليوم من قصفها على مدينة معرة النعمان براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، حيث استهدفت مداخل ومخارج المدينة والطرقات في محيطها.

وأسفر القصف، وفق المصادر ذاتها، عن مقتل مدني وجرح عشرة آخرين على الأقل في مناطق متفرقة من المدينة، بينهم مصابون بجروح خطرة.

وأوضحت المصادر أن المدينة تشهد نزوحاً حذراً بسبب كثافة القصف، وعدم القدرة على التحرك بحرية في الطرقات، فضلاً عن انقطاع المحروقات شبه التام عن المنطقة، وغياب السيارات أو توقفها عن العمل.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاستطلاع التابع للنظام يحلّق في أجواء المنطقة بكثافة، ويرصد الحركة على الطرقات، وذلك يجعل المدنيين يتخوفون من الحركة خشية الاستهداف من الطيران أو راجمات الصواريخ.

بدوره، وثق فريق “منسقو استجابة سورية” مقتل 209 مدنيين من بينهم 70 طفلاً، ونزوح 175.477 شخصاً وذلك منذ الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم.

وحذر الفريق في بيان له من كارثة إنسانية قد تحلّ بالمنطقة في حال التقاعس أو التباطؤ في مساعدة المدنيين النازحين في المنطقة ومحيطها.

ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة من أجل مناقشة الأوضاع الحالية في شمال غرب سورية، وإيجاد حلّ ينهي “الهجمات الإرهابية” التي يشنها النظام على المدنيين.وكان القصف على مدينة معرة النعمان ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي قد أسفر يوم أمس الخميس، عن مقتل 12 مدنياً وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء.

وحذّر الدفاع المدني في بيان الأربعاء، من كارثة إنسانية تهدّد حياة أكثر من 100 ألف شخص في منطقة معرة النعمان.

وأكد البيان أن طائرات النظام وروسيا تلاحق المدنيين أثناء محاولتهم النزوح من المنطقة “بهدف قتل أكبر عدد منهم”، مشيراً إلى أن حملة القصف الجوي لروسيا والنظام تهدف إلى تهجير سكان المنطقة وتدمير البنية التحتية، حيث استهدف القصف الذي شنّه الطرفان، أمس الأربعاء، مركزاً للدفاع المدني ونقطة إسعاف ومبنى شركة الكهرباء وأسواقاً شعبية.

المصدر:العربي الجديد