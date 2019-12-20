عدسة المرصد السوري من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، ترصد تداعيات المظاهرة الحاشدة التي خرج بها المئات تنديداً بصمت "الضامن" التركي

عدسة المرصد السوري من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، ترصد تداعيات المظاهرة الحاشدة التي خرج بها المئات تنديداً بصمت "الضامن" التركي ضد ما يحدث في إدلب حيث تصدت هيئة تحرير الشام للمظاهرة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص مكثف

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, December 20, 2019