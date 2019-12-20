تحرير الشام تعتقل عدة نشطاء أثناء تغطيتهم المظاهرة المناهضة لها ولـ “الضامن” التركي وتفرق جموع المتظاهرين عند معبر باب الهوى الحدودي بالرصاص والقنابل

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر أمنية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” أقدمت على اعتقال 4 نشطاء إعلاميين أثناء تغطيتهم المظاهرة الحاشدة المناهضة للحكومة التركية عند معبر باب الهوى الحدودي، حيث تمكنت هيئة تحرير الشام تفريق جموع المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، كما شهدت المظاهرة عبارات مناوئة لتحرير الشام رددها المتظاهرون بعد الممارسات التي نفذها عناصر الهيئة من إطلاق رصاص كثيف وقنابل مسيلة للدموع والاعتداء بالضرب فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، ورصد المرصد السوري منذ قليل توجه مئات المتظاهرين نحو معبر الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، وفي سياق ذلك أقدمت “هيئة تحرير الشام” على إغلاق الطرقات المؤدية إلى معبر باب الهوى من خلال وضع كتل اسمنتية ونشر عشرات العناصر من الأمنيين الملثمين، حيث يحاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الحدودية لمطالبة الضامن التركي بالتحرك لوقف العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق ريف إدلب، في الوقت الذي تستخدم تحرير الشام الرصاص الحي بشكل مكثف لمنع المتظاهرين من التقدم، وسط استقدامها لتعزيزات عسكرية من آليات وعناصر للتصدي للمظاهرة.

عدسة المرصد السوري من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، ترصد تداعيات المظاهرة الحاشدة التي خرج بها المئات تنديداً بصمت “الضامن” التركي ضد ما يحدث في إدلب حيث تصدت هيئة تحرير الشام للمظاهرة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص مكثف

عدسة المرصد السوري من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، ترصد تداعيات المظاهرة الحاشدة التي خرج بها المئات تنديداً بصمت "… Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, December 20, 2019