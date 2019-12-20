استشهاد 3 مُزارعين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة نوى غرب درعا

20 ديسمبر,2019
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وثق المرصد السوري لحقوق استشهاد ثلاثة مُزارعين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على أطراف مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وبذلك يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 241 بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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