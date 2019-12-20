المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم لداعش بريف حمص يخلف 17 قتيلاً على الاقل

20 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: “داعش” يهاجم جيش النظام في دير الزور ويحرز تقدما ميدانيا
المرصد السوري لحقوق الانسان: “داعش” يهاجم جيش النظام في دير الزور ويحرز تقدما ميدانيا

شن تنظيم داعش الارهابي، هجوماً على مواقع لقوات الحكومة السورية في بادية حمص، لتندلع اشتباكات أدت إلى مقتل عدد من قوات الحكومة وموظفي حقل للغاز في المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التنظيم الارهابي نفّذ هجوماً عنيفاً على محطة غاز تبعد نحو /12/ كم من حقل “الهيل” للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.
وذكر المرصد أن التنظيم قتل 13 عنصراً في القوات الحكومية المتواجدة في المحطة، وقُتل 4 مدنيين كان يعملون في المحطة نتيجة إطلاق عناصر التنظيم النار عليهم.
ونشر المرصد عن اشتباكات دارت بين الطرفين استمرت لحوالي ساعة، بالتزامن من استهدافات متبادلة بالقذائف، لينسحب بعدها عناصر تنظيم داعش إلى عمق الصحراء في البادية السورية.

المصدر:اوغاريت بوست

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