إصابة 3 عناصر من “الدفاع الوطني” بانفجار لغم استهدف سيارتهم في ريف حماة الشرقي..في إطار نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” 

أصيب 3 عناصر من المسلحين الموالين للنظام،”الدفاع الوطني”، بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في منطقة أثريا بريف حماة الشرقي، وذلك أثناء تجولهم هناك، يذكر أن المنطقة تشهد حالات متكررة لاستهداف عناصر قوات النظام والميليشيات الإيرانية التي تسلك هذا الطريق أثناء تنقلهم من المناطق الشرقية إلى العاصمة دمشق، كما تنشط خلايا تنظيم القاعدة في منطقة البادية.

وعلم المرصد السوري، من مصادر عدة، أن عددا من عناصر “قوات النظام” أصيبوا في الـ 14 من ديسمبر/ كانون الأول، جراء انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية تقلهم. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، وقع الانفجار على طريق السخنة-تدمر. وذكرت مصادر لـ”المرصد السوري” أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على الطريق ذاته، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

ورصد “المرصد السوري” في 9 ديسمبر/ كانون الأول، استمرار نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، لا سيما في باديتي حمص ودير الزور، عبر هجمات متجددة يعمد عناصر التنظيم إلى تنفيذها بين الحين والآخر مستهدفاً مواقع للإيرانيين والمليشيات الموالية لها وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لزرع ألغام وعبوات في عمق البادية لاستهداف الأرتال العسكرية التي تأتي للبادية بغية تمشيطها أو كتعزيزات لتحصين مواقع ونقاط، وكان آخرها العبوات الناسفة التي انفجرت برتل مشترك تابع للواء القدس الفلسطيني والدفاع الوطني، والذي تسبب بمقتل عنصرين وإصابة 17 آخرين بجراح متفاوتة، من جهتها روسيا لم تحرك ساكن اتجاه نشاط التنظيم وتواجده على مساحة شاسعة في البادية، بسبب انشغالها في قتل السوريين وتهجيرهم في منطقة “خفض التصعيد” والاتفاقات مع تركيا بمنطقة شمال شرق سوريا، كما أن الإيرانيين منشغلين بعمليات التشيع واستقطاب الشبان والرجال في غرب الفرات والجنوب السوري على حساب شن عملية عسكرية على التنظيم، فيما يبقى النظام السوري لا حول له ولا قوة في ظل وجود صوري له فقط.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 276 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق “المرصد السوري” مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.