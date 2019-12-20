المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف قوات النظام يطال نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بسقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات الحكومة السورية على نقطة “المراقبة” التركية في قرية الصرمان بريف معرة النعمان، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات الحكومة السورية تمكنت من التقدم ميدانياً في ريف إدلب وسيطرت على عدة قرى ومواقع جديدة, بعد اشتباكات مع قوات المعارضة السورية الموالية لتركيا وهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة.

وأكد المرصد السوري استمرار الاشتباكات بين قوات المعارضة وقوات الحكومة السورية في إطار الهجوم الذي تنفذه الأخيرة على محاور واقعة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وذلك بغطاء جوي وبري مكثف.

وبحسب المرصد أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على كل من أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة ومواقع أخرى في المنطقة خلال أقل من 12 ساعة.

المصدر:اوغاريت بوست