المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” على محطة غاز ببادية حمص

شن تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجوماً على مواقع لقوات الحكومة السورية في بادية حمص، لتندلع بينه وبين القوات الحكومية اشتباكات أدت إلى مقتل عدة عناصر من الأخيرة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التنظيم نفّذ هجوماً عنيفاً على محطة غاز تبعد نحو /12/ كم من حقل “الهيل” للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور.



وذكر أن التنظيم قتل ثلاثة عشر عنصراً في القوات الحكومية المتواجدة في المحطة، كما وقُتل أربعة مدنيين كان يعملون في المحطة نتيجة إطلاق عناصر التنظيم النار عليهم.

وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، شنّ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً على مواقع لفصائل تابعة للقوات الإيرانية المتواجدة في ريف ديرالزور الشرقي، مما أسفر عن قتلى وجرحى بين في صفوف الأخيرة نتيجة اشتباكات دارت بينهما.



ونشر المرصد عن اشتباكات دارت بين الطرفين استمرت لحوالي ساعة، بالتزامن من استهدافات متبادلة بالقذائف، لينسحب بعدها التنظيم إلى عمق الصحراء في البادية السورية.

وبلغت حصيلة الخسائر نتيجة هجمات التنظيم منذ آذار/ مارس الماضي وحتى اليوم، /292/ من القوات الحكومية والفصائل الموالية لها، إضافة لمقتل /103/ عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” نتيجة الهجمات والاشتباكات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر:نورث برس