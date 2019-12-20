المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم لعناصر داعش على حقل للغار بريف حمص

هاجم مسلحو تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية “داعش” حقلا للغاز في محافظة حمص بوسط سوريا الليلة الماضية ما أسفر عن مقتل 13 جنديا سورياً ، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة).

وقال المرصد إن مقاتلي “داعش” شنوا هجوما “عنيفا ” ليل الخميس، واستهدفوا حقل الغاز في المنطقة الصحراوية في الريف الشرقي لمحافظة حمص، ما أسفر عن مقتل الجنود الـ 13 بالإضافة إلى 4 عمال.

وأكد المرصد بأن حوالى 292 من الجنود السوريين والمقاتلين الموالين للحكومة السورية قد قتلوا في هجمات “داعش” في المنطقة الصحراوية منذ مارس من العام الجاري.

يذكر أن مقاتلي داعش خسروا معظم معاقلهم الرئيسية في شمال وشمال شرقي سوريا ، ومع ذلك، يختبئ الآلاف من مقاتليهم في العديد من المناطق الصحراوية مترامية الأطراف، بشرقي محافظتي حمص ودير الزور.

المصدر:شبكة الصين