تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة.. انفجار يخلف 4 قتلى  في ريف جسر الشغور 

20 ديسمبر,2019
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تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة.. انفجار يخلف 4 قتلى  في ريف جسر الشغور  - صورة ارشيفية
تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة.. انفجار يخلف 4 قتلى  في ريف جسر الشغور  - صورة ارشيفية

تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة.. انفجار يخلف 4 قتلى  في ريف جسر الشغور 

قتل 4 أشخاص مجهولي الهوية بينهم طفلين، في محيط مدينة جسر الشغور. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن سيارة “بيك آب” كانت تسير على الطريق الغربي لمدينة جسر الشغور انفجرت بعد ظهر اليوم، حيث عُثر بداخلها على 4 جثث يعتقد أنهم من جنسيات أجنبية،. وأضافت مصادر أن الانفجار نتيجة ذخائر داخل السيارة انفجرت لأسباب مجهولة، فيما كانت تحلق طائرة استطلاع في أجواء المنطقة تزامناً مع حدوث الانفجار، ولم تتضح أسباب التفجير ما إذا كانت عملية اغتيال عبر الأرض أو عن طريق طائرات مسيرة، أو انفجار ذخائر.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 ديسمبر/ كانون الأول، استهداف سيارة نوع “فان” في محيط بلدة أطمة شمال محافظة إدلب، حيث أفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، بأن طائرات الاستطلاع التابعة لـ”التحالف الدولي” حلقت في أجواء المنطقة الحدودية مع لواء إسكندرون. وأشارت مصادر محلية إلى أن 3 انفجارات على الأقل دوت بالمنطقة نتيجة هذا الاستهداف، فيما قتل شخصين على الأقل. وأشارت المصادر إلى أن أحدهما قيادي في تحرير الشام، من جنسية عربية، ويعمل مدرب عسكري لقوات “العصائب الحمراء”.

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