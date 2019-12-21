مظاهرات واحتجاجات تواصل مسيرة “الانتفاضة الشعبية” تطالب بالإفراج عن المعتقلين وخروج المليشيات الإيرانية في محافظة درعا 

21 ديسمبر,2019
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رصد “المرصد السوري”، اليوم الجمعة، مظاهرة في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، طالبت بالإفراج عن المعتقلين من سجون “قوات النظام”، كما طالب المتظاهرون بوقف القصف على المدنيين في محافظة إدلب. على صعيد متصل خرج عدد من الشبان وقفة احتجاجية في بلدة معربة، طالبت أيضاً بالافراج عن المعتقلين، وطرد “حزب الله” اللبناني من سورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، مظاهرة في بلدة نافعة بريف درعا الغربي طالبت بالإفراج عن المعتقلين، وطرد عناصر “حزب الله” اللبناني من سوريا. يذكر أن محافظة درعا تشهد انتفاضة شعبية في عدد من المدن والبلدات، تنادي بذات المطالب.

ورصد “المرصد السوري”، في 10 ديسمبر/كانون الأول، خروج مظاهرة مسائية في بلدة جباتا الخشب بريف درعا تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري، فيما تشهد مدن وبلدات محافظة درعا مظاهرات شعبية مناوئة للإيرانيين وحزب الله، تندد بالتمدد الإيراني. ورصد المرصد السوري مساء 9 ديسمبر/كانون الأول، مظاهرة في بلدة معربة بريف درعا تطالب بالإفراج عن المعتقلين وطرد حزب الله من سوريا. 

وعلى مدار الأسبوع الفائت، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد حدة المظاهرات، إذ خرج أهالي الكرك الشرقي وبصر الحرير وحيط ومعربة والشجرة والكرك الشرقي ونصيب ودرعا البلد وطفس وتسيل ومناطق أخرى في درعا بمظاهرات أكدوا خلالها على مبادئ الثورة السورية وطالبوا بخروج الإيرانيين والإفراج عن المعتقلين في معتقلات النظام السوري.

ولم يسلم الروس من انتفاضة درعا، حيث كان المرصد السوري رصد في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، طرد أهالي من محافظة درعا للوفد الروسي الذي حضر للمشاركة في تشييع القيادي السابق بفصائل المعارضة، والذي اغتيل قبلها بيوم برصاص مجهولين غرب درعا. وتأتي تلك المظاهرات تزامنا مع استمرار تردي الوضع المعيشي والأمني في محافظة درعا، حيث لا يزال الفلتان الأمني متواصلا بشكل كبير.

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