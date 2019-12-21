قوات النظام مدعومة بـ “لواء القدس” تسيطر على قرية الرفة ..و 112 قتيل من قوات النظام والفصائل خلال الـ 24 ساعة الماضية

تتواصل المعارك العنيفة بين قوات النظام وميليشيات “الدفاع الوطني” و”لواء القدس” من جهة، والفصائل والتنظيمات الجهادية من جهة أخرى، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث تمكنت قوات النظام بإسناد جوي وبري مكثف من السيطرة على قرية الرفة، ليرتفع عدد القرى والمزارع التي سيطرت عليها منذ مساء أمس وحتى اللحظة إلى 10 على الأقل، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة. فيما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ ارتفع إلى 42 تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما ارتفع إلى 70 تعداد المقاتلين الذين قضوا وقتلوا بينهم 13 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين. على صعيد متصل وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم في ريف اللاذقية، خلال صد محاولات تقدم على محور كبانة وتلة الحدادة بجبل الأكراد. أيضاً وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن، جراء غارة من الطائرات الحربية التابعة للنظام، استهدفت بلدة الديرالشرقي بريف معرة النعمان، كما استشهد مواطن متأثراً بجراحه جراء ضربات جوية روسية استهدفت بلدة بنش قبل أيام، كما أصيب مواطنين اثنين بجروح جراء غارات جوية روسية على محيط قرية كوسنيا بريف حلب الجنوبي.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1003 شخصا، وهم 272 مدنيا بينهم 75 طفلا و56 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم 112 بينهم 37 طفلا و21 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و19 بينهم 3 مواطنات و6 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و50 بينهم 6 أطفال و10 مواطنات استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 77 شخصًا بينهم 20 مواطنة و21 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 361 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 249 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل 370 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت، وحتى اليوم، إلى 5104 شخص، وهم: 1317 مدنيا، بينهم 335 طفل و242 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم 338 بينهم 81 طفلا و64 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و107 بينهم 22 مواطنة و21 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و586 بينهم 161 طفلا و100 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 191 شخصا، بينهم 40 مواطنة و41 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 2026 مقاتل على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1336 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1761 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل 5630 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم: 1600 مدنيا بينهم 416 طفلا و306 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و2112 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1368 مقاتلاً من “الجهاديين”،و 1918 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل5864 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم: 1683 بينهم 445 طفلًا و320 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و 2179 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1472 مقاتلاً من الجهاديين، و2002 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.