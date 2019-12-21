 قوات النظام تواصل قصف معرة النعمان وريفها..وأكثر من 110 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

قصف قوات النظام البرية بعشرات الصواريخ المحملة بقنابل عنقودية، وصواريخ شديدة الانفجار مدينة معرة النعمان وبلدة جرجناز ومحيطها، كما تناوبت عدة طائرات مروحية بإلقاء براميل متفجرة على بلدة الغدفة ومحيطها، والقرى في ريف معرة النعمان الشرقي، كما نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام غارات استهدفت محاور القتال في ريف معرة النعمان الشرقي، فيما قصفت طائرات “الضامن” الروسي قرية معرشمشة ومحيطها ومحاور أبو الضهور الغربية، وبذلك يرتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية على كل من كوسنيا بريف حلب الجنوبي، وقطرة ومحيط معرة النعمان وريفها الشرقي ليرتفع عدد الغارات إلى 26، بينما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقيت على كل من الرفة وأبو حبة والدير الشرقي وتلمنس والبرج والتينة والكتيبة المهجورة وسحال والتح بريف إدلب، وكبانة بريف اللاذقية إلى 48، ايضاً ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية التابعة للنظام التي استهدفت كل من مدينة معرة النعمان والدير الشرقي والرفة ومعصران والغدفة ومعرشورين وسمكة وجرجناز بريف إدلب إلى 38، وفي سياق ذلك وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن، جراء غارة من الطائرات الحربية التابعة للنظام، استهدفت بلدة الديرالشرقي بريف معرة النعمان، كما استشهد مواطن متأثراً بجراحه جراء ضربات جوية روسية استهدفت بلدة بنش قبل أيام، كما أصيب مواطنين اثنين بجروح جراء غارات جوية روسية على محيط قرية كوسنيا بريف حلب الجنوبي.

على صعيد متصل تتواصل المعارك العنيفة بين قوات النظام وميليشيات “الدفاع الوطني” و”لواء القدس” من جهة، والفصائل والتنظيمات الجهادية من جهة أخرى، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث تمكنت قوات النظام بإسناد جوي وبري مكثف من السيطرة على قرية الرفة، ليرتفع عدد القرى والمزارع التي سيطرت عليها منذ مساء أمس وحتى اللحظة إلى 10 على الأقل، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة. فيما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ ارتفع إلى 42 تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما ارتفع إلى 70 تعداد المقاتلين الذين قضوا وقتلوا بينهم 13 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين. على صعيد متصل وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم في ريف اللاذقية، خلال صد محاولات تقدم على محور كبانة وتلة الحدادة بجبل الأكراد.