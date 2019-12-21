طائرات مجهولة تستهدف مصفاة حمص وحقول للغاز بعد 24 ساعة من هجوم تنظيم “الدولة الإسلامية” على محطة غاز ببادية حمص

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف جوي لا يزال مجهول المصدر حتى اللحظة، استهدف محطة الريان للغاز ومصفاة حمص ومعمل غاز المنطقة الوسطى بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، حيث جرى الاستهداف عبر طائرات مسيرة، ما أدى لاندلاع النيران في المناطق أنفة الذكر بعد انفجار بعض الأنابيب وأفران تحسين المواد البترولية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه رصد هجوماً عنيفاً نفذه عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” على أحد المواقع التابعة لـ “النظام السوري” في بادية حمص، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عناصر التنظيم هاجموا مساء أمس الخميس محطة غاز على بعد نحو 12 كلم من حقل الهيل للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور، حيث تمكن التنظيم من قل 13 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم، كما استشهد 4 مدنيين يعملون في المحطة برصاص عناصر التنظيم