3 شهداء بقصف طائرات روسية على ريف معرة النعمان وقوات النظام تواصل هجماتها العنيفة بإسناد بري وجوي مكثف

21 ديسمبر,2019
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحد بينهم رجل وزوجته، جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على قرية الدير شرقي بريف معرة النعمان فجر اليوم السبت، على صعيد متصل تستمر المعارك بوتيرة عنيفة على محاور عدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، تترافق مع ضربات جوية وبرية مستمرة، في إطار العملية العسكرية لقوات النظام هناك، والتي تحاول قضم مزيد من المواقع بعد سيطرتها على 10 قرى خلال الساعات الفائتة، في حين شنت طائرات حربية روسية غارات على قرية القراطي بالمنطقة، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

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