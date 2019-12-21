لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. نحو 10 أرتال عسكرية تركية تدخل محافظة إدلب وتتجه إلى القطاع الجنوبي

21 ديسمبر,2019
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت الأراضي السورية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه، فيما إذا كانت لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك من البعض منها، أم أن هناك اتفاق لانتشارها بمنطقة ما جنوب شرق إدلب.

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