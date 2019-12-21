مدير المرصد السوري:: طائرات مسيرة مجهولة المصدر حتى اللحظة، استهدفت بشكل متزامن مصفاة حمص ومحطة الريان للغاز ومعمل غاز المنطقة الوسطى، ما أدى لأضرار مادية كبيرة ستلقي بظلالها بكل تأكيد على المواطن السوري المتواجد ضمن مناطق نفوذ النظام لأن الغاز المنزلي لا يخدم طائرات النظام بل يخدم المدنيين هناك في ظل الأزمة الإنسانية الكبيرة المتمثلة بنقص شديد في الغاز والمازوت، وقد يكون منفذ الهجوم أحد الدول التي تريد ضرب عصب الاقتصاد كأمريكا وإسرائيل، وقد يكون تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي قتل يوم أمس 13 عنصراً من قوات النظام و4 مدنيين بعد هجوم على محطة غاز تابعة لحقل الهيل ببادية حمص وشاهدنا كيف إعلام النظام ووزارة الثروة المعدنية التزموا الصمت عن الحادثة وتحدثوا اليوم عن هجوم حمص، ببساطة لأنه ليس في البادية، وأي من كان المستهدف فهو يريد إيصال رسالة للنظام السوري فحواها بأنه قادر على تقليب الشارع السوري ضده بأي وقت يشاء.

مدير المرصد السوري:: طائرات مسيرة مجهولة المصدر حتى اللحظة، استهدفت بشكل متزامن مصفاة حمص ومحطة الريان للغاز ومعمل غاز المنطقة الوسطى مدير المرصد السوري:: طائرات مسيرة مجهولة المصدر حتى اللحظة، استهدفت بشكل متزامن مصفاة حمص ومحطة الريان للغاز ومعمل غاز المنطقة الوسطى، ما أدى لأضرار مادية كبيرة ستلقي بظلالها بكل تأكيد على المواطن السوري المتواجد ضمن مناطق نفوذ النظام لأن الغاز المنزلي لا يخدم طائرات النظام بل يخدم المدنيين هناك في ظل الأزمة الإنسانية الكبيرة المتمثلة بنقص شديد في الغاز والمازوت، وقد يكون منفذ الهجوم أحد الدول التي تريد ضرب عصب الاقتصاد كأمريكيا وإسرائيل، وقد يكون تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي قتل يوم أمس 13 عنصراً من قوات النظام و4 مدنيين بعد هجوم على محطة غاز تابعة لحقل الهيل ببادية حمص وشاهدنا كيف إعلام النظام ووزارة الثروة المعدنية التزموا الصمت عن الحادثة وتحدثوا اليوم عن هجوم حمص، ببساطة لأنه ليس في البادية، وأي من كان المستهدف فهو يريد إيصال رسالة للنظام السوري فحواها بأنه قادر على تقليب الشارع السوري ضده بأي وقت يشاء Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 21, 2019