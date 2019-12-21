إدلب خلال 100 ساعة.. نحو 1650 ضربة جوية وبرية تسببت رفقة المعارك العنيفة باستشهاد ومقتل 163 مدني وعسكري.. والآلاف يواصلون النزوح نحو المجهول

تتواصل العملية العسكرية لقوات النظام في الريف الإدلبي بدعم كامل من “الضامن” الروسي، حيث تستمر طائرات الروس وطائرات النظام الحربية والمروحية بتصعيد ضرباتها الجوية على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية، بالتزامن مع تصعيد بري من قبل قوات النظام، في ظل الهجوم المتواصل على مناطق واقعة جنوب شرق إدلب منذ مساء أمس الأول، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خلال الـ 100 ساعة الفائتة، خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين والعسكريين وحركة نزوح متصاعدة وتقلبات شهدتها خريطة السيطرة.

إذ يتركز القصف الجوي والبري في عمومه على ريف معرة النعمان الشرقي بمحافظة إدلب عبر مئات الغارات والبراميل والقذائف الصاروخية والمدفعية، حيث ألقت مروحيات النظام 186 برميل متفجر، في حين شنت طائرات النظام الحربية 134 غارة أيضاً، كما نفذت طائرات “الضامن” الروسي ما لا يقل عن 113 غارة جوية، بينما استهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 1200 قذيفة وصاروخ، وتسبب القصف العنيف والمكثف هذا بسقوط خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، المرصد السوري وثق منذ يوم الخميس وحتى فجر اليوم استشهاد 45 مدني بينهم 11 مواطنة و7 أطفال، حيث أن 11 من الشهداء المدنيين من ضمنهم (طفلين و3 مواطنات) قتلتهم الطائرات الروسية، فيما استشهد البقية بقصف لطائرات النظام وقواته البرية، كما خلف القصف 120 جريح.

كما أجبرت العمليات العسكرية العنيفة، المزيد من العوائل المدنية على النزوح من مناطقهم وبذلك يرتفع إلى أكثر من 72 ألف تعداد المدنيين الذين أجبروا على النزوح منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجرت عملية النزوح من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة لبلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي.

في حين فرضت قوات النظام والمليشيات الموالية لها سيطرتها على 10 قرى على الأقل بريف إدلب الجنوبي الشرقي منذ الهجوم البري الذي بدأته مساء يوم أمس الأول الخميس، والقرى هي : ( أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة)، كذلك خلفت المعارك العنيفة مع الفصائل والجهاديين خسائر بشرية فادحة في صفوف الطرفين، إذ وثق المرصد السوري خلال 100 ساعة من القصف والاشتباكات، مقتل 46 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و72 مقاتل بينهم 13 من الفصائل فيما البقية من الجهاديين، كما خلفت المعارك عشرات الجرحى من الجانبين.