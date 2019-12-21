مدير المرصد السوري:: 195 مدني استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته الطائرات الروسية والنظام على إدلب خلال 100 ساعة

21 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

مدير المرصد السوري:: 195 مدني استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته الطائرات الروسية والنظام على إدلب خلال 100 ساعة، والعملية العسكرية مستمرة بوتيرة عنيفة بريف معرة النعمان الشرقي وللمفارقة الاشتباكات تتركز على بعد كيلومترات قليلة من نقطة “المراقبة” التركية، التي تكتفي بمشاهدة نزوح المدنيين من تلك المنطقة كما فعلت سابقاً النقطة التركية في مورك شمال حماة، لذلك نقول أن التواجد التركي في إدلب ليس كـ “ضامن” لوقف إطلاق نار، بل للإشراف على تقدم النظام والروس وسيطرتهم على مناطق وقتلهم وتهجيرهم للمدنيين، وهناك اتفاق بين تحرير الشام والمخابرات التركية يقضي بمنع المدنيين من الوصول إلى معبر باب الهوى الحدودي وتوجيه صرخة للمجتمع الدولي وللضامن التركي حول ما يجري في إدلب، وكما قلنا سابقاً روسيا تريد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية عبر منع دخول المساعدات من العراق.

 

مدير المرصد السوري:: 195 مدني استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته الطائرات الروسية والنظام على إدلب خلال 100 ساعة

مدير المرصد السوري:: 195 مدني استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته الطائرات الروسية والنظام على إدلب خلال 100 ساعة، والعملية العسكرية مستمرة بوتيرة عنيفة بريف معرة النعمان الشرقي وللمفارقة الاشتباكات تتركز على بعد كيلومترات قليلة من نقطة "المراقبة" التركية، التي تكتفي بمشاهدة نزوح المدنيين من تلك المنطقة كما فعلت سابقاً النقطة التركية في مورك شمال حماة، لذلك نقول أن التواجد التركي في إدلب ليس كـ "ضامن" لوقف إطلاق نار، بل للإشراف على تقدم النظام والروس وسيطرتهم على مناطق وقتلهم وتهجيرهم للمدنيين، وهناك اتفاق بين تحرير الشام والمخابرات التركية يقضي بمنع المدنيين من الوصول إلى معبر باب الهوى الحدودي وتوجيه صرخة للمجتمع الدولي وللضامن التركي حول ما يجري في إدلب، وكما قلنا سابقاً روسيا تريد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية عبر منع دخول المساعدات من العراق.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 21, 2019

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

21 ديسمبر,2019

مدير المرصد السوري:: طائرات مسيرة مجهولة المصدر حتى اللحظة، استهدفت بشكل متزامن مصفاة حمص ومحطة الريان للغاز ومعمل غاز المنطقة الوسطى، ما أدى لأضرار مادية كبيرة

20 ديسمبر,2019

مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني نزحوا من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي منذ مطلع الشهر الجاري، نتيجة العمليات العسكرية للنظام وروسيا المتمثلة بقصف جوي وبري مكثف

18 ديسمبر,2019

مدير المرصد السوري:: هناك متاجرة مستمرة بمعاناة ومأساة الشعب السوري سواء من روسيا التي تمارس الضغط لفرض هيمنتها الشاملة على سوريا، وهي تضغط على دول أوربية لتكون المساعدات الإنسانية حصراً عبر دمشق

17 ديسمبر,2019

مدير المرصد السوري:: 14 شهيداً مدنياً قضوا منذ صباح اليوم جراء القصف الجوي والبري من قبل الروس والنظام السوري، ونحو 50 ألف نزوحوا منذ مطلع الشهر الجاري نحو المجهول باتجاه الحدود مع لواء اسكندرون