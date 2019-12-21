مدير المرصد السوري:: 195 مدني استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته الطائرات الروسية والنظام على إدلب خلال 100 ساعة، والعملية العسكرية مستمرة بوتيرة عنيفة بريف معرة النعمان الشرقي وللمفارقة الاشتباكات تتركز على بعد كيلومترات قليلة من نقطة “المراقبة” التركية، التي تكتفي بمشاهدة نزوح المدنيين من تلك المنطقة كما فعلت سابقاً النقطة التركية في مورك شمال حماة، لذلك نقول أن التواجد التركي في إدلب ليس كـ “ضامن” لوقف إطلاق نار، بل للإشراف على تقدم النظام والروس وسيطرتهم على مناطق وقتلهم وتهجيرهم للمدنيين، وهناك اتفاق بين تحرير الشام والمخابرات التركية يقضي بمنع المدنيين من الوصول إلى معبر باب الهوى الحدودي وتوجيه صرخة للمجتمع الدولي وللضامن التركي حول ما يجري في إدلب، وكما قلنا سابقاً روسيا تريد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية عبر منع دخول المساعدات من العراق.

مدير المرصد السوري:: 195 مدني استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته الطائرات الروسية والنظام على إدلب خلال 100 ساعة مدير المرصد السوري:: 195 مدني استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته الطائرات الروسية والنظام على إدلب خلال 100 ساعة، والعملية العسكرية مستمرة بوتيرة عنيفة بريف معرة النعمان الشرقي وللمفارقة الاشتباكات تتركز على بعد كيلومترات قليلة من نقطة "المراقبة" التركية، التي تكتفي بمشاهدة نزوح المدنيين من تلك المنطقة كما فعلت سابقاً النقطة التركية في مورك شمال حماة، لذلك نقول أن التواجد التركي في إدلب ليس كـ "ضامن" لوقف إطلاق نار، بل للإشراف على تقدم النظام والروس وسيطرتهم على مناطق وقتلهم وتهجيرهم للمدنيين، وهناك اتفاق بين تحرير الشام والمخابرات التركية يقضي بمنع المدنيين من الوصول إلى معبر باب الهوى الحدودي وتوجيه صرخة للمجتمع الدولي وللضامن التركي حول ما يجري في إدلب، وكما قلنا سابقاً روسيا تريد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية عبر منع دخول المساعدات من العراق. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 21, 2019