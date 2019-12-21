25 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة لطائرات النظام الحربية باستهدافها بلدة سراقب.. بالتزامن مع امتداد القصف الجوي إلى ريف حلب الغربي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 5 مواطنين بينهم مواطنتين جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريح بعضهم في حالات خطرة، فيما استشهد طفل وأصيب والده بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة لمحيط بداما بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، وكان 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم رجل وزوجته، استشهدوا جراء قصف جوي روسي على قرية الدير شرقي بريف معرة النعمان فجر اليوم، وفي السياق ذاته رصد المرصد السوري امتداد القصف الجوي إلى ريف حلب الغربي، حيث شنت طائرات روسية غارات على محيط دارة عزة وقرية الشيخ سليمان، فيما يتواصل القصف الجوي المكثف على بلدات وقرى ريفي إدلب الجنوبي الشرقي والشرقي، وسط استمرار المعارك بوتيرة عنيفة في المنطقة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأخير بغية قضم مزيد من المواقع في المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى بين الجانبين.