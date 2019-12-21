مقتل عنصر من الفصائل الموالية لأنقرة برصاص قناصات قوات سوريا الديمقراطية بريف رأس العين (سري كانييه)

21 ديسمبر,2019
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من الفصائل الموالية لأنقرة جراء استهدافه بالرصاص من قبل قناصي قوات سوريا الديمقراطية على محور أم شعفة بريف مدينة رأس العين (سري كانييه)، حيث تشهد المنطقة استهدافات متقطعة بين الجانبين بين الحين والآخر، ونشر المرصد السوري في الـ 18 من الشهر الجاري، أنه تتواصل عمليات الاستهدافات المكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث تتم الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، وتتركز على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية

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