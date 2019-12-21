7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً حصيلة المجزرة التي ارتكبتها طائرات النظام الحربية في سراقب.. ومجموعات جهادية تنفذ هجوم معاكس بريف إدلب الجنوبي الشرقي

تواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها جراء القصف الجوي على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث ارتفع إلى 7 بينهم مواطنتين اثنتين تعداد المدنيين الذين قضوا جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها مناطق في البلدة بعد ظهر اليوم السبت، وعدد الشهداء لا يزال مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريح بعضهم في حالات خطرة، في حين رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوم معاكس تنفذه هيئة تحرير الشام وفصائل جهادية أخرى على مواقع تقدمت إليها قوات النظام خلال الساعات الفائتة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، واستهلت تحرير الشام هجومها المضاد بعملية انتحارية عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري في محور قرية الرفة جنوب شرق إدلب، ما أدى لقتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

عدسة المرصد السوري من بلدة سراقب توثق الأماكن التي استهدفتها طائرات النظام الحربية والتي تسببت بمجزرة راح ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً

عدسة المرصد السوري من بلدة سراقب توثق الأماكن التي استهدفتها طائرات النظام الحربية والتي تسببت بمجزرة راح ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 21, 2019