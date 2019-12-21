نحو 50 مدني استشهدوا وأصيبوا اليوم جراء عشرات الضربات الجوية على محافظة إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي على محافظة إدلب، حيث ارتفع إلى 12 تعداد الشهداء الذين قضوا منذ فجر اليوم، وهم 8 بينهم 3 مواطنات بقصف جوي لطائرات النظام الحربية على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، و3 من عائلة واحد بينهم رجل وزوجته بقصف طائرات روسية على قرية دير شرقي بريف معرة النعمان، وطفل جراء استهداف طائرة مسيرة لمحيط بداما بريف جسر الشغور غرب إدلب، ولا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 36 جريح بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل ارتفع إلى 19 عدد الغارات التي نفذتها طائرات “الضامن” الروسي على محاور القتال ودير شرقي والقراطي بريف إدلب، ومحيط دارة عزة والشيخ سليمان بريف حلب الغربي، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، كما ارتفع 32 عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام الحربية اليوم إلى، استهدفت كل من التح وسراقب وحران والناجية ومحيط جرجناز ومحاور القتال جنوب شرق إدلب.