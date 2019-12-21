المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يواصل تقدمه في إدلب ويسيطر على 10 قرى

21 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يواصل تقدمه في إدلب ويسيطر على 10 قرى
المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يواصل تقدمه في إدلب ويسيطر على 10 قرى

استمرت المعارك العنيفة على محاور عدة بالقطاع الجنوبي الشرقي من الريف الإدلبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إن قوات النظام بإسناد جوي وبري مكثف استطاع قضم مزيد من المناطق لترتفع عدد القرى التي انتزعت السيطرة عليها منذ مساء أمس وحتى اللحظة إلى 9 على الأقل.

وسيطرت فوات النظام على قرى  أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة.

ومع استمرار المعارك سقط  مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إذ ارتفع إلى 30 تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما ارتفع إلى 51 تعداد المقاتلين الذين قضوا وقتلوا بينهم 9 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين.

المصدر:نبض الشمال

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