معرة النعمان وسراقب… أهداف النظام المقبلة في إدلب

بدأ النظام السوري الجولة الثانية من حملته البرية على ريف إدلب، بهدف السيطرة على معرة النعمان وسراقب، حسبما بدا من محاور الهجوم، وبعد أن تمكن في حملة سابقة، من السيطرة على خان شيخون، وعدة قرى محيطة بها، ورغم المقاومة الشرسة التي أبدتها جبهة تحرير الشام وحلفاؤها الجهاديون في معارك كر وفر امتدت ثلاثة شهور، إلا أن التفوق العسكري للنظام السوري الذي يحارب بإمكانيات عسكرية ولوجستية مستمدة من قوى إقليمية (إيران وحزب الله) ودعم من قطب دولي (روسيا)، جعل مآل المواجهة معه، محسومة لصالحه.

ومستفيدا من تفوقه الجوي، تقدم النظام في القرى السهلية، التي لا تملك تضاريس طبيعية، أو كتل أبنية تخفف من انكشاف مقاتلي المعارضة أمام قصف النظام الجوي، وهكذا تجنب النظام دخول خان شيخون مباشرة في الجولة السابقة، لأن مقاتلي المعارضة قد يتمكنون من استنزاف قوات النظام في قتال الشوارع والأزقة، إن توفر لهم خط إمداد يغذي صمودهم في مدينة كخان شيخون، فيها كثافة من الأبنية، مقارنة مع القرى الصغيرة المحيطة، لذلك فضل النظام محاصرتها وإسقاطها عمليا بخنقها عبر محيطها من القرى، وقطع إمدادها، وهذا السيناريو هو المرجح للتكرار في معرة النعمان وسراقب، إذ يريد النظام فصل طرق الإمداد بين البلدتين وحصارهم، عبر السيطرة على دائرة القرى المحيطة، وقد تمكن حتى الآن من السيطرة على أربع قرى هي، أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة.

وبينما يعجز النظام حتى الآن عن التقدم في تلال الكبينة، بعد شهور طويلة من القصف الجوي العنيف، ومحاولات الاقتحام البري، فإنه يحاول تعويض هذا الإخفاق في جبهات المعرة وسراقب، التي تعني سيطرته عليها في المرحلة المقبلة، تضييق الخناق أكثر وأكثر على مدينة إدلب وجبل الزاوية المجاور لعاصمة المعارضة المسلحة الأخيرة في سوريا. ولعل تلال الكبينة مثال آخر على أهمية التضاريس الطبيعية، في تخفيف تأثير القصف الجوي، وهي مسألة عانت منها المناطق المعارضة للأسد، بسبب طبيعتها السهلية في أكثرها، بينما تتحصن معاقل الأسد وخزان ميليشياته وضباط جيشه، في أحد أكثر الجبال وعورة في سلسلة جبال شمال غربي سوريا.

ومع بداية المرحلة الثانية من الهجوم البري لقوات الأسد، عاد الحديث مجددا عن الدور التركي، كون أنقرة جزءا من اتفاق خفض التصعيد في سوريا، ودولة ضامنة، لكن واقع الحال يظهر بشكل واضح انه لم يعد هناك ما يمكن لأنقرة أن تفعله في إدلب، لمنع هجوم النظام، بل إن إحدى نقاط المراقبة التركية، باتت تحت حصار النظام، وستضاف إليها نقاط جديدة مع تقدم قوات النظام المتوقع في الأسابيع المقبلة. ولا يبدو التعويل على دور تركي لإنقاذ إدلب، سوى تكرار لتقديرات خاطئة سابقة في السنوات الماضية، تتعلق بتضخيم قدرة أنقرة على منع النظام من قضم مناطق المعارضة، ولعل التصريحات التركية المتباينة من حين لآخر، زادت من غبش هذه الرؤية، فقبل أسابيع قليلة، اجتمع الرئيس التركي مع عدة قادة أوروبيين ليخرج المسؤولون الأتراك بتصريحات تتحدث عن تفاهمات لحماية المدنيين في إدلب، وكان الأوروبيون هم المعنيون بالهجوم على إدلب وليس روسيا والنظام.

تنامي الخلافات بين داعمي المعارضة الإقليميين، من تركيا إلى دول الخليج زاد من تعطل قدرتهم على التنسيق المشترك في الملف السوري

السياسات التركية في سوريا باتت واضحة من الناحية العملية، وهي تشير بشكل جلي إلى أن الاهتمام التركي يتعلق بالملف الكردي حصرا، وتحريك الجيوش والقوات يتعلق بالمخاوف الكردية حصرا، وليس نظام الأسد، لذلك فإن معاودة التعويل ومطالبة أنقرة بلعب دور ما في إدلب، أو حتى مطالبة القوى الدولية بوقف هجمات النظام، يمثل تجاهلا لدروس وعبر السنوات الأخيرة من النزاع السوري، فموقف الأطراف الدولية الغربية (أوروبا والولايات المتحدة) بات واضحا في سوريا منذ عام 2015، قولا وعملا، من ناحية وقف التدخل لصالح فصائل المعارضة، وتجميد الدعم العسكري، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن هذا الموقف قابل للتغيير، وفق المعطيات الراهنة. القوى الإقليمية لا الدولية، باتت هي الأكثر تأثيرا في الملف السوري اليوم، والصراع السوري أظهر أهمية دورها، أكثر حتى من القوى الدولية الغربية الآيلة للانسحاب من المنطقة «المجنونة»، حسب وصف الرئيس الامريكي ترامب، وعدد من المحليين الغربيين، فإذا نظرنا إلى داعمي المعارضة السورية الاقليميين، من تركيا إلى دول الخليج، سنجد في البدء، أن تنامي الخلافات العميقة بينهم، زاد من تعطل قدرتهم على التنسيق المشترك في الملف السوري، عدا عن تفاعلات نزاعات أخرى مؤثرة عليهم، جعلتهم أقل حماسة للتعامل في الملف السوري في مواجهة روسيا وإيران في الجبهة الإقليمة المقابلة، فاذا كانت الرياض قد أخفقت في التعامل مع النفوذ الإيراني في اليمن، خاصرتها الجنوبية، الذي يعتبر اكثر خطورة عليها استراتيجيا من سوريا، وإذا كانت قد أخفقت في الحفاظ على التحالف السعودي الإماراتي في صنعاء وعدن، فكيف ستتمكن من إدارة عملية ناجحة لدعم المعارضة في سوريا في مواجهة الحلف الايراني نفسه؟

وإذا اتجهنا شمالا نحو تركيا، سنجد أن النزاع الداخلي القديم المتجدد لأنقرة مع التمرد الكردي، جعل النظام السوري في نظر السياسة الخارجية التركية، أقل تهديدا لأمنها من أكراد شمال سوريا، وبالتالي، بدلا من دورها الإقليمي من دولة داعمة للمعارضة، إلى دولة حليفة لأعداء المعارضة روسيا وإيران!

هذا الواقع جعل التوازن الإقليمي في المنطقة يميل لصالح النظام السوري، المعتمد في قدر كبير من بقائه على تماسك تحالفه مع طهران، قبل موسكو، وفي المقابل أدى تفكك الكتلة الاقليمية المعارضة له، وفتور داعميها الدوليين، أدى بالمحصلة إلى استفراد النظام بالمعارضة المسلحة، مكشوفة الظهر، بعد تخلي حلفاؤها الإقليميون والدوليون لاحقا، لأن الدعم الدولي الغربي كان يتحتم لاستمراريته، الارتكاز أولا على حلفاء محليين وإقليميين متماسكين، وهو ما لم يحصل، وأيضا يحتاج الدعم الدولي لنجاحه إلى فصائل معارضة سورية منسجمة وموحدة القيادة، وهذا ما لم يحصل أيضا، وهذا ما سهل مهمة روسيا في دعم الأسد، وهو وجود مرتكزات محلية لنظام أقلوي استطاع الإبحار بسفينته لنصف قرن، وسط بحر من الاكثرية، ثم تمكن من مواجهة الغرق في طوفان الثورة السورية، مستعينا بسترة نجاة وحزام إقليمي داعم له من طهران لبيروت.

الكاتب:وائل عصام