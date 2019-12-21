سوريا تقول إن صواريخ ألحقت أضرارا بمصفاة في حمص وعطلت الإنتاج

21 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
سوريا تقول إن صواريخ ألحقت أضرارا بمصفاة في حمص وعطلت الإنتاج
سوريا تقول إن صواريخ ألحقت أضرارا بمصفاة في حمص وعطلت الإنتاج

قال مسؤولون في قطاع النفط السوري يوم السبت إن صواريخ أطلقت خلال الليل على مصفاة التكرير الرئيسية في حمص ووحدتين للغاز مما تسبب في أضرار طفيفة وفي تعطل الإنتاج، في هجوم وصفوه بأنه ”إرهابي“.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن هيثم مسوكر المدير العام للمصفاة قوله إن النيران أخمدت في غضون ساعات وإن مهندسي الصيانة بدأوا أعمال الإصلاح.

ويقول خبراء في قطاع النفط إن المصفاة التي تقع إلى الغرب من حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين ومنتجات بترولية أخرى.

المصدر:رويترز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تركيا تعتقل سوريين تضامنوا مع إدلب أمام قنصلية روسيا في إسطنبول
21 ديسمبر,2019

تركيا تعتقل سوريين تضامنوا مع إدلب أمام قنصلية روسيا في إسطنبول

ماذا يعني توقيع ترمب «قانون قيصر» السوري سياسياً وعملياً؟
21 ديسمبر,2019

ماذا يعني توقيع ترمب «قانون قيصر» السوري سياسياً وعملياً؟

موفد الأمم المتحدة متشائم بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية
21 ديسمبر,2019

موفد الأمم المتحدة متشائم بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية

مقتل 12 مدنيا في غارات للنظام على منطقة “خفض التصعيد”
21 ديسمبر,2019

مقتل 12 مدنيا في غارات للنظام على منطقة “خفض التصعيد”