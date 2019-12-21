الألغام ومخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”  تواصل حصد أرواح المدنيين بانفجار يسفر عن استشهاد وإصابة 3 من رعاة الماشية بريف الحسكة

21 ديسمبر,2019
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وثق المرصد السوري لحقوق استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة حمة مركدة بريف الحسكة، وذلك أثناء رعيه للأغنام.
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 242بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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