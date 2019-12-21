قوات النظام تقترب من نقطة “المراقبة التركية” وتسيطر على 15 قرية جنوب شرق إدلب خلال 48 ساعة

تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إحراز تقدم على حساب الفصائل وهيئة تحرير الشام، إذ تمكنت من السيطرة على قرية قطرة بريف إدلب الشرقي، بعد معارك عنيفة وسط قصف بري وجوي مكثف، لتغدو قوات النظام على بعد 4 كيلو متر من نقطة المراقبة التركية في “الصرمان”، فيما ارتفع عدد القرى التي سيطرت عليها منذ مساء أمس الأول إلى 15، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة.

كما ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 19، أيضاً ارتفع تعداد قتلى الفصائل والجهاديين ممن قضوا وقتلوا منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة إلى 17. وبذلك يرتفع تعداد قتلى الطرفين منذ بدء المعارك مساء يوم أمس الأول إلى 148 ، وهم: 61 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و87 مقاتل بينهم 15 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين.