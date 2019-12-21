قوات النظام تقدمت وسيطرت على 14 قرية في ريف إدلب منذ يوم أمس الأول

مدير "المرصد السوري": 12 مدنيا استشهدوا اليوم وهم 8 بينهم 3 نساء في "سراقب" جراء قصف طائرات النظام الحربية و3 مواطنين في "دير الشرقي" بقصف جوي روسي وطفل في محيط بلدة "بداما" جراء قصف من طائرة مسيرة.. قوات النظام تقدمت وسيطرت على 14 قرية في ريف إدلب منذ يوم أمس الأول.. وكان هناك انتحاري من "تحرير الشام" فجر عربة مفخخة في قرية الرفة تمكن من قتل 7 عناصر من قوات النظام.. وقد وثقنا اليوم 15 قتيلاً من قوات النظام بينما ارتفع العدد إلى 140 قتيلاً من قوات النظام والفصائل منذ يوم أمس الأول، 57 قتيلا من قوات النظام.. و82 قتيل من الفصائل والتنظيمات الجهادية من ضمنهم 15 مقاتلاً من فصائل الجبهة الوطنية.. نقاط "المراقبة التركية" هي الشاهد على عمليات النزوح من ريف معرة النعمان الشرقي أو مناطق أخرى.. وهيئة تحرير الشام التي تقاتل النظام منعت المتظاهرين من التعبير عن رأيهم والاقتراب من معبر باب الهوى واعتقلت ناشطين أرادوا إرسال رسالة للأتراك بأنهم الضامن "فلماذا لا يتحركون".. هناك آلاف النازحين.. والمدنيون الهاربون من مناطق التصعيد يتوجهون إلى المخيمات الحدودية مع لواء إسكندرون التي لاتتوفر فيها مقومات الحياة.. هناك نقص في المواد الإغاثية ومساعدة هؤلاء النازحين الذين فاق عددهم الـ70 ألف نسمة دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً لإيقاف هذا التهجير بحق المدنيين.. وقوات النظام تقصف سراقب في محاولة منها لدفع المواطنين إلى النزوح مثلما جرى في معرة النعمان

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 21, 2019