ماذا وراء ارتفاع مزاج السوريين الساخر هذه الأيام؟

وصلت سخرية السوريين وتهكمهم على أوضاعهم العامة إلى درجات ملفتة للنظر هذه الأيام. أما أهم الموضوعات التي كانت موضع سخريتهم هناك:” زيادة الرواتب”, انخفاض سعر الليرة السورية”, ” لقاءات بشار الأسد مع الصحفيين”, ” ارتفاع الأسعار”, ” أزمة المحروقات”, ” السيادة الوطنية”, ” الطرق التي تقترحها الممانعة إلى القدس”, والموضوع الحاضر دائماً ” مكافحة الدولة للفساد”. ولكن ما هي أسباب ارتفاع وتيرة سخرية السوريين هذه الأيام، وما هي الرسائل التي يريدون تمريرها عبر تهكمهم؟

عادة لا تحب السلطات التقليدية السخرية والتهكم، ولا سيما في مجال السياسة والأمور العامة حيث تشير قواميس اللغة إلى أن الأصل في السخرية هو محاولة إذلال الآخر والاستهزاء منه بطريقة تهكمية. ولذلك نجد أن السخرية تنتشر في البلاد الديمقراطية أكثر من انتشارها في سورية والبلدان المشابهة لها لأن أجهزة المخابرات لا تتساهل مع النكت ذات الحس السياسي النقدي.

فمن يتعرض للسخرية يشعر بالغضب، لأن السخرية تقوم بوظيفة مضاعفة: الهجاء من جهة والإضحاك من جهة ثانية. وهذا يعني أنها من الأسلحة المعنوية الثقيلة التي تستخدم للنيل من مكانة الآخر، وإن كان الآمر عن طريق التهكم والتندّر.

ومن جهة ثانية فإن الناس كثيراً ما تلجأ إلى مواجهة البؤس بالتهكم، عبر الضحك عليه – بحسب صامويل بيكيت – لأن العقل في النهاية لا يستطيع تحمل البؤس من حيث هو وضع” لا معقول”.

يعود سبب التشدد الأمني في التعاطي مع السخرية السياسية في سورية إلى أن أسلوب التهكم من أكثر الأساليب تأثيراً على الناس، وسرعان ما تنتشر النكث السياسية انتشار النار في الهشيم. أكثر نكتة سياسية انتشرت في ثمانينات القرن المنصرم، وكانت كثيراً ما تكتب على جدران الحمامات العامة هي نكتة ” الفيل الذي يطير”. بطل هذه النكتة كان أحد أبناء حافظ الأسد في البداية ثم تم تخفيفها إلى صيغة ” أحد أبناء المسؤولين”. وعلى الرغم من أنها ليست نكتة من العيار الثقيل إلا أن انتشارها يعكس انخفاض درجة الحريات في الأفق العام (عقوبة السخرية على رئيس الجمهورية تصل إلى ثلاث سنوات سجن في القوانين السورية).

قبل الثورة كانت أجهزة الأمن تضبط مجال السخرية السياسية بطريقتين: الأولى هي السماح لبعض الممثلين بإطلاق بعض النكت السياسية عبر مسرحياتهم ومسلسلاتهم، على أن يكون هذا الممثل من المضمون ولائهم، بحيث يمكن استخدام رصيده الشعبي لصالح النظام (أكبر مثال دريد لحام)، سيما وان المجال الإعلامي تحت سيطرة النظام بشكل كامل. وهنا ليس من هدف لهذا النوع من السخرية سوى ” التنفيس” عن صعوبات الحياة التي يوجهها السوريون. الأسلوب الثاني هو قيام المخابرات نفسها بإطلاق بعض النكات السياسية الموجهة لتمرير بعض الرسائل بشكل مبطن، وتصور حافظ الأسد بأن لديه قدرات غير عادية، وما النكت الثقيلة التي قيلت عن منافسين محتملين لحافظ الأسد في المستقبل، بقصد إذلالهم والنيل من وقارهم، سوى أمثلة على هذا النوع من النكت.

يستخدم السوريون هذه الأيام أساليب السخرية المعروفة، ومن أهمها أسلوب إكساب الألفاظ معاني غير معانيها الحقيقية. فبحسب النكتة التي يتداولها السوريون ” الحكم في سوريا أصبح ديمقراطياً تُشارك فيه كل دول العالم من غربه لشرقه ومن شماله لجنوبه”, وهناك من يسأل ” إذا الواحد يشعر بأنه وحيد في هذه الحياة فهل يعفى من التجنيد؟ “, ويتهكم بعضهم ” كم أتمنى العيش في سورية التي تظهر على قناة سما الفضائية”. كما يستبشر بعضهم بإمكانية تحسن الاقتصاد السوري لأن سورية ” أصبحت تصدر سورية هذه الأيام الفوسفات والحمضيات واللاجئين “. كما يحكى أن ” مرة مواطن سوري فاق من النوم ولم يسمع صوت رصاص، فكّر حالو بالجولان”.

كما يأخذ الوضع الاقتصادي المتردي وتراجع العملة السورية نصيب الأسد في سخرية السوريين من أوضاعهم. فالحل لمشكلة تراجع الليرة السورية أمام الدولار هو أن ” نزوّج الدولار من الليرة السورية عسا أن يستقر وضع الدولار “، مثلما يلخص أحد الشباب العاطل عن العمل مشكلتهم الاقتصادية بأنها تعود إلى أنهم ” علّموهم في المدرسة كيف تتكاثر الثدييات والزواحف والطيور ولم يعلموهم كيف تتكاثر الأموال”, أما أعراض قرب نفاذ الراتب فهي” ضيق المزاج، اضطراب النوم، ضعف في سمع طلبات الأولاد ورجفة اليد عند إخراج المحفظة من الجيب”. ويتهكم آخرون:” أهل الكهف ناموا 300 سنة وعندما استيقظوا تفاجئوا بالأسعار، أما نحن نتفاجأ بالأسعار بعد كل قيلولة”. أما تسأل الشعب السوري عن المناطق السياحية التي يمكن ان يذهبوا إليها بعد زيادة الرواتب الأخيرة فتكاد تسيطر على المجال التهكمي العام.

أما أحدث أجوبة المسؤولين السوريين عن السؤال على السؤال الافتراضي المعروف، من أين لك هذا؟ فهو ” هذا من فضل شعبي “. مثلما يتساءل بعض السوريين: ” محرزة كرمال ساعتين كهربا بالنهار يحطوا وزير”. أما من يقول ” أن كلمة (بحبك) بترد الروح شكلوا لسا ما جرب شعور كلمة (والله ما تدفع).

يعكس حجم السخرية السياسية في كلام السوريين اليوم (ولا سيما الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام) كمية البؤس التي يعيشها هؤلاء في ظل الازمات الاقتصادية المتوالية، مثلما يعكس درجة وعيهم بأسباب المشكلات التي يعانوا منها. يبقى الامر الملفت للانتباه في سخريتهم هو ارتفاع مستوى قرفهم من أوضاعهم المعيشة التي أصبحت خارج نطاق الاحتمال، والتي تسببت بها سياسات النظام على مدى سنوات طويلة.

الكاتب:رشيد حاج صالح