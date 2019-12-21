المرصد السوري لحقوق الانسان:لأسباب مجهولة.. حشود عسكرية تركية تدخل إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت الأراضي السورية، بعد منتصف ليل الجمعة السبت.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه، فيما إذا كانت لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك من البعض منها، أم أن هناك اتفاقاً لانتشارها بمنطقة ما جنوب شرقي إدلب.

يُذكر أن تركيا والفصائل السورية الموالية لها كانت سيطرت إثر هجوم أطلقته في 9 أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

وعلّقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا نص على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.

إلا أنه رغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع، معارك مع قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، جنوب المنطقة التي سيطرت عليها.

كما تمكنت من السيطرة على بلدات وقرى أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر سياسة القضم التدريجي لمناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.

المصدر:العربية الحدث