فرار جماعي ومقتل العشرات في قصف متواصل لإدلب

فرّ آلاف السوريين، أمس، من آخر معقل كبير للمعارضة شمال غرب سوريا في أعقاب قصف مكثف شنته القوات الروسية والجيش السوري، وقتل أكثر من 80 مقاتلاً من القوات الحكومية والفصائل المقاتلة في اشتباكات مستمرة بين الطرفين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في محافظة إدلب، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد شهود عيان وعمال إنقاذ أن طابوراً طويلاً من السيارات شوهد أمس في طريق المغادرة من مدينة معرة النعمان بإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، والتي تتحمل قسماً كبيراً من وطأة الهجمات بما في ذلك الغارات الجوية.

وقال أسامة إبراهيم، وهو عامل إنقاذ من معرة النعمان: «إن الفرار الجماعي بالآلاف، وهي كارثة إنسانية، ونرى أشخاصاً يمشون في الشوارع وآخرين قرب منازلهم ينتظرون سيارات لإخراجهم».

وقالت وسائل الإعلام السورية: «إن الجيش دخل عدة قرى جنوب شرق إدلب».

وأكد معارضون مسلحون تقدم القوات الروسية والسورية، وإن من بين القرى التي سيطرت عليها أم جلال في جنوب محافظة إدلب وربيعة وحربية في شرق إدلب.

وتنفي روسيا والجيش السوري مزاعم القصف العشوائي للمناطق المدنية ويقولون إنهم يقاتلون المتطرفين الذين يستلهمون نهج القاعدة.

وتدور منذ الخميس اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وفصائل مقاتلة أبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من جهة ثانية في محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بحسب المرصد.

وأوقعت المعارك المستمرة، وفق المرصد، 30 قتيلاً في صفوف القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، مقابل 51 من مقاتلي الفصائل، غالبيتهم من «هيئة تحرير الشام» ومجموعات متحالفة معها.

وفي موازاة ذلك، شنت طائرات روسية غارات على أطراف مدينتي معرة النعمان وسراقب المجاورة، بحسب المرصد.

وقال ياسر إبراهيم الدندنل، الذي فرّ مع عائلته باتجاه ريف إدلب الشمالي: «إن مئات الصواريخ استهدفت معرة النعمان»، مضيفاً: «الوضع سيء جداً».

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ومحيطها نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل متشددة ومعارضة أقل نفوذاً.

ورغم التوصّل في أغسطس الماضي إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته القوات الحكومية على مدى أربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية، تسبب مع اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، بمقتل 250 مدنياً منذ نهاية أغسطس، إضافة إلى مئات المقاتلين من الجانبين، بحسب المرصد.

وكانت الأمم المتحدة قد نددت يوم الأربعاء الماضي بتصاعد وتيرة الأعمال القتالية في إدلب.

وقالت المستشارة الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي: «رغم التأكيدات المتكررة أن الأطراف المتقاتلين يقصفون أهدافاً عسكرية مشروعة فقط، تستمرّ الهجمات على المرافق الصحية والتعليمية».

ودعت إلى «وقف فوري للتصعيد وحثت الأطراف جميعاً على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».

وفي أكتوبر الماضي، أكد الرئيس بشار الأسد، في زيارة هي الأولى للمحافظة منذ اندلاع النزاع في 2011، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.

المصدر:الاتحاد الاماراتية