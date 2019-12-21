المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 12 مدنياً في غارات سورية وروسية على إدلب

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن 12 مدنياً قتلوا، اليوم (السبت)، في قصف جوي شنته طائرات حربية سورية وروسية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في تصعيد عسكري جديد دفع بعشرات آلاف السكان إلى الفرار.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صعدت قوات النظام وروسيا منذ أسبوع وتيرة قصفها وتحديداً في ريف المحافظة الجنوبي. وقدرت الأمم المتحدة منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً.

واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية السبت، وفق المرصد، مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي الشرقي وصولاً إلى الريف الجنوبي الغربي.

وأضاف المرصد أن 8 مدنيين قتلوا جراء قصف لقوات النظام في مدينة سراقب وثلاثة آخرين من عائلة واحدة في «قصف روسي» قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. كما قتل طفل في قصف جوي في منطقة جسر الشغور في جنوب غربي المحافظة، وأسفر القصف أيضاً عن إصابة أكثر من 36 شخصاً بجروح.

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً.

ويتزامن القصف مع اشتباكات مستمرة منذ يوم الخميس بين قوات النظام من جهة و«هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى من جهة ثانية في محيط مدينة معرة النعمان.

وأسفرت الاشتباكات منذ الخميس عن مقتل 57 عنصراً من قوات النظام و82 من الفصائل المقاتلة، وفق المرصد.

ومنذ سيطرة الفصائل المقاتلة على كل المحافظة في 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار ترعاها روسيا وتركيا.

المصدر:الشرق الاوسط