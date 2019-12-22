مدير “المرصد السوري” :: هناك اتفاق روسي_ تركي، على تقييد المساعدات، كي لاتدخل إلى شمال شرق سورية عبر العراق، الرئيس التركي هو من ساعد بشار الأسد وروسيا بإستعادة السيطرة على نحو 70 % من الأراضي السورية عبر اتفاقيات آستانة، وغيرها التي لم تعلن بين الحكومة التركية وروسيا.

قوات النظام تمكنت منذ ليل أمس السيطرة على 14 قرية شرق ادلب، بالإضافة لتمكنها من تهجير عشرات الآلاف من المدنيين السوريين من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي،تزامن ذلك مع غارات مكثفة من طائرات النظام والروس الحربية، اضافة إلى البراميل المتفجرة من المروحيات، وسط صمت نقاط المراقبة التركية، أعتقد أن أردوغان الذي تذرع بوجود مجموعات وصفها بـ”الإرهابية”، كمبرر لأحتلال المناطق شمال سوريا، في حين ان قوات سوريا الديمقراطية هي من حارب الإرهاب وتنظيم “الدولة الإسلامية”، اردوغان اطلق يد روسيا في إدلب على مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام المصنفة ارهابية في تركيا، مقابل تنازلات روسية شمال شرق روسيا.

على صعيد آخر النظام السوري اعترف بقصف منشآت نفطية، جراء استهدافها بطائرات مسيرة، قد يكون تنظيم الدولة الإسلامية او مجموعات أخرى تقف خلف هذا الهجوم، في حين لم يعترف يوم أمس بمقتل 13 عنصراً من قواته بحقل الغاز في أقصى محافظة حمص بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، كما استشهد 4 مدنيين في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” هناك، هذا الهجوم الجديد جاء بعد 24 ساعة من هجوم نفذ في ريف حمص الشرقي.