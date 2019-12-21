تزامنا مع تقدم قوات النظام بالقرب من نقطة المراقبة التركية شرق إدلب.. القوات التركية تدفع بالمزيد من التعزيزات والعربات المصفحة إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري تركي، مساء اليوم، من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط المراقبة في منطقة “خفض التصعيد”. ويتألف الرتل من نحو 20 آلية بينها عربات مصفحة وسيارات، تحمل جنود ومعدات عسكرية، في حين رصد “المرصد السوري” وصول رتل عسكري إلى نقطة شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي، وذلك بالتزامن مع اقتراب قوات النظام التي تتقدم على مقربة من نقطة المراقبة التركية في “الصرمان” بريف إدلب الشرقي.

ونشر “المرصد السوري”،قبل ساعات، أنه رصد عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت الأراضي السورية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت. ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه، فيما إذا كانت لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك من البعض منها، أم أن هناك اتفاق لانتشارها بمنطقة ما جنوب شرق إدلب.