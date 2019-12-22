مدير “المرصد السوري” :: القضية هي عملية تهجير تحت أنظار نقاط المراقبة التركية في منطقة “خفض التصعيد”

مدير “المرصد السوري” :: القوات التركية أرسلت ارتالاً عسكرية اليوم، على مايبدو أن الهدف إنشاء نقاط مراقبة جديدة، لكن المضحك ان هذه النقاط بدلاً من مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار تشرف على تهجير المدنيين، الذي يجري من مناطق ريف معرة النعمان الشرقي بالقرب من نقطة المراقبة في “الصرمان”، كما حدث مع نقطة مورك التي أصبحت ضمن مناطق سيطرة النظام، النقاط التركية هي شاهد على تقدم قوات النظام في المنطقة. على صعيد آخر النظام السوري اعترف بقصف مصفاة حمص احدى المنشآت النفطية، جراء استهدافها بطائرات مسيرة، قد يكون تنظيم “الدولة الإسلامية” أو احدى الدول التي تريد ضرب عصب الاقتصاد في ظل مرور مناطق النظام أزمة محروقات خانقة، ، في حين لم يعترف يوم أمس بمقتل 13 عنصراً من حراس حقل الغاز في أقصى محافظة حمص بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، كما استشهد 4 مدنيين في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” هناك، هذا الهجوم الجديد جاء بعد 24 ساعة من هجوم نفذ في ريف حمص الشرقي.

بالعودة إلى منطقة “خفض التصعيد” القضية هي عملية تهجير تحت أنظار نقاط المراقبة التركية، اليوم معرة النعمان وغدا سراقب وكان بالأمس خان شيخون وغيرها، يريدون تفريغ المناطق الواقعة على طريق حلب دمشق الدولي، للسيطرة عليه ولكن المعارك مستمرة والمدني هو ضحية كل هذه الهجمات