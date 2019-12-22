“نبع السلام” والشتاء القاسي يجبران أهالي إدلب على استخدام مواد بديلة للتدفئة

أجبرت الظروف المعيشية الصعبة من فقر وغلاء للأسعار الكثير من المدنيين إلى اللجوء لوسائل تدفئة بديلة، بعد غلاء وفقدان مادة المازوت في الشمال السوري، ومن بين تلك الوسائل الحطب والفحم الحجري والبيرين “مخلفات الزيتون” والمواد البلاستيكية مثل الإطارات والأكياس والالبسة القديمة، فيما تعد الفئة الأكثر استخداماً لهذه الوسائل هم النازحون في العديد من قرى وبلدات ريف إدلب الشمالي، وبالأخص المقيمين في مخيمات النزوح، بسبب خروجهم من مناطقهم دون أي يتمكنوا من إخراج أي شيء من ممتلكاتهم، وتركهم لمصادر دخلهم، ما جعل غالبيتهم يعاني من الفقر الشديد وعدم القدرة على شراء مادة المازوت لاستخدامها للتدفئة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشار هذه الوسائل البديلة في مخيمات سلقين وحارم ودير حسان وكفرتخاريم وأرمناز.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المستخدمين لهذه الوسائل البديلة في المخيمات يشكلون نسبة تتجاوز 80% من إجمالي القاطنين في المخيمات، أما بالنسبة للكثير من المخيمات الصغيرة العشوائية المقامة حديثاً، فغالبية سكانها يعتمدون على هذه الوسائل، وتعتبر ذات أضرار صحية جسيمة، فهي تتسبب بالعديد من الأمراض التنفسية والسعال المزمن والتهاب القصبات الهوائية، وبشكل عام فهي تؤثر على فئة الأطفال لدرجة كبيرة.

وتسبب الغلاء الكبير في سعر لتر المازوت والذي وصل لـ 800 ليرة سورية، في عدة أزمات منها انقطاع مادة المازوت المكرر من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بسبب عملية “نبع السلام”، إضافة لتوقف المحروقات “المستوردة” من معبر باب الهوى. ويلعب ارتفاع سعر تصريف الدولار أيضاً دوراً هاماً في ارتفاع سعر مادة المازوت والمحروقات بشكل عام، وأخيراً الاحتكار للمحروقات من قبل جزء كبير من التجار في ريف إدلب، لازدياد الطلب على هذه المادة، مما تسبب بارتفاع سعره بشكل كبير، وفق طاقة المدنيين في الشمال السوري، خصوصاً مع تفشي البطالة وعدم توفر فرص للعمل، والتضخم السكاني الكبير الذي حصل في مناطق عدة في كل من ريف إدلب الشمالي والغربي.

وفي شهادة لـ “المرصد السوري”، تحدث أحد القائمين على مخيم تقطنه أكثر من 200 عائلة نازحة من قرى جبل شحشبو في ريف حماة الغربي، ويقع على أطراف بلدة كفرتخاريم، عن استخدام معظم سكان هذا المخيم مواد بديلة للتدفئة، قائلاً: “منذ بداية فصل الشتاء لجأ الكثير من النازحين للذهاب يومياً للأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون، يبحثون فيها عن الأخشاب وأكياس تالفة ومواد بلاستيكية، يستخدمونها للتدفئة في خيامهم، كما لجأ البعض منهم لشراء الألبسة البالية أيضاً واستخدامها، ونسبة قليلة من العائلات استطاعت شراء كميات من الحطب والفحم الحجري، وقد لاحظنا ازدياد كبير في الحالات المرضية، خصوصاً بين الأطفال نتيجة ذلك، وبطبيعة الحال فلا سبيل أمام هذه العائلات، فأسعار المحروقات أصبحت لا تصدق، وفي ظل تقاعس جميع المنظمات الإنسانية عن مد يد المساعدة، وتوفير جزء من احتياجاتهم”.