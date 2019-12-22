دخول 100 شاحنة لقوات “التحالف الدولي” دعماً لقوات سوريا الديمقراطية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول قافلة مساعدات عسكرية من “التحالف الدولي” تضم أكثر من 100 شاحنة دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كوردستان العراق، مكون من عربات عسكرية دفع رباعي، وسيارات “همر” دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، حيث افرغ قسم من الرتل في قاعدة هيمو في القامشلي والقسم الاخر توجه نحو مناطق الحسكة و ديرالزور.

ورصد “المرصد السوري” في 15 ديسمبر/ كانون الأول، دورية تابعة للقوات الأميركية انطلقت من قاعدة هيمو في القامشلي إلى مدينة الحسكة، وانقسمت الدورية المؤلفة من 4 مدرعات إلى قسمين، حيث اتجهت مدرعتان إلى دوار الاطفائية ومثلها إلى دوار سينالكو، وتوقفت المدرعات في المناطق أنفة الذكر لنحو 6 ساعات دون أن تقوم بأي شيء، قبل أن تغادر المدينة باتجاه القاعدة الأميركية في استراحة الوزير، وسط تحليق لطائرات أميركية في سماء المنطقة، كما علم المرصد السوري أن الشاحنات التي دخلت يوم أمس إلى داخل الأراضي السورية يوم أمس عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، توجهت صباح اليوم إلى الحسكة ومنها إلى بلدة الشدادي، إذ كانت 100 شاحنة تابعة للتحالف الدولي وتحمل على متنها معدات لوجستية وعسكرية دخلت الأراضي السورية يوم أمس السبت وتوجهت إلى القامشلي.