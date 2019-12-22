قوات النظام تواصل قصف ريف معرة النعمان..وأكثر من 125 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين_ أردوغان” منذ صباح اليوم

قصفت قوات النظام بصواريخ شديدة الانفجار بلدات القدفة والتح ومعرة النعمان، فيما قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام بلدات التح وجرجناز بريف إدلب، وفي سياق ذلك تناوبت 7 طائرات بإلقاء براميل متفجرة على ريفي إدلب واللاذقية، حيث تركز القصف على محاور الاشتباك. على صعيد متصل تمكنت الفصائل المقاتلة و “تحرير الشام” من صد محاولة تقدم قوات النظام على محوري كبانة والحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وبذلك يرتفع عدد البراميل التي ألقتها الطائرات المروحية على كل من تلمنس والدير الشرقي والدير الغربي والتح وجرجناز والغدفة وحران والمعيصرونة والهلبة إضافة لمحاور الاشتباك في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة بريف اللاذقية إلى 52، فيما ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية التابعة للنظام على كل من سراقب وتلمنس واادير الشرقي والتح وحران ومردنين والهلبة والبرج والقراطي والحراكي بريف إدلب وكبانة بريف اللاذقية إلى 47، ايضاً قصفت الطائرات الحربية الروسية كل من الناجية وحلبان بريف إدلب، وكبانة بريف اللاذقية، ومحيط دارة عزة وجزرايا بريف حلب إلى 28، على صعيد متصل لاتزال الاشتباكات مستمرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، في حين رصد “المرصد السوري”، اقتراب قوات النظام من النقطة التركية في “الصرمان” بريف إدلب الشرقي، لتغدو على بعد 4 كيلو متر منها. فيما ارتفع عدد القرى التي سيطرت عليها منذ مساء أمس الأول إلى 15، بعد السيطرة على قرية قطرة، كما ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 19، أيضاً ارتفع تعداد قتلى الفصائل والجهاديين ممن قضوا وقتلوا منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة إلى 17. وبذلك يرتفع تعداد قتلى الطرفين منذ بدء المعارك مساء يوم أمس الأول إلى 148 ، وهم: 61 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و87 مقاتل بينهم 15 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين.