قوات النظام تواصل قضم القرى جنوب شرق إدلب لتصل إلى أعتاب نقطة المراقبة التركية في الصرمان رافعة عدد المناطق التي سيطرت عليها إلى 21

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد رجلين اثنين جراء قصف جوي روسي على بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي بعد منتصف ليل السبت – الأحد، في حين تواصل قوات النظام هجماتها البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة مزيداً من التقدمات على حساب الفصائل والجهاديين بإسناد بري وجوي عنيف ومكثف، حيث ارتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري، إلى 21 منطقة، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار، وبذلك باتت قوات النظام على مشارف وحدود قرية الصرمان التي يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية، فيما وثق المرصد السوري مقتل 5 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و7 من الفصائل والجهاديين خلال القصف والاشتباكات منذ ما بعد منتصف الليل.