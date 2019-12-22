الاشتباكات تتجدد شمال شرق حلب بين الفصائل الموالية لتركيا ومجلس منبج العسكري

22 ديسمبر,2019
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منبج

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد الاشتباكات بريف مدينة منبج شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري من جهة أخرى، حيث تركزت الاشتباكات بعد منتصف ليل السبت – الأحد في محور الحمران شمال المدينة، ترافقت مع استهدافات متبادلة، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين، وكان المرصد السوري رصد في الـ 11 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز ومطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي، كما تدور اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، ومجلس منبج العسكري من جانب آخر، على محور قرية الياشلي بريف مدينة منبج الغربي، تترافق مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

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