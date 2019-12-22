المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة مع تقدم النظام

22 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة مع تقدم النظام
المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة مع تقدم النظام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا مساء اليوم السبت إلى نقاط المراقبة في منطقة “وقف التصعيد” في ريف حماة الشمالي، ردا على تقدم الجيش السوري.

وأوضح المرصد السوري أن الرتل يتألف من نحو 20 آلية بينها عربات مدرعة وسيارات، تحمل جنودا ومعدات عسكرية، مؤكدا وصول رتل عسكري إلى شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي.

وأضاف أن هذا التحرك يتزامن مع اقتراب قوات الجيش السوري إلى نقطة المراقبة التركية في الصرمان بريف إدلب الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قوات الجيش تتقدم في إدلب، حيث استعادت السيطرة على 3 قرى جديدة في إطار عملياتها ضد التنظيمات المسلحة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر:روسيا اليوم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 ديسمبر,2019

قتلى في قصف ومعارك إدلب… وأنقرة تعزز نقاطها

سوريا تقول إن صواريخ ألحقت أضرارا بمصفاة في حمص وعطلت الإنتاج
21 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:هجمات بطائرات مسيرة تستهدف 3 منشآت نفطية في سوريا

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 وإصابة العشرات بقصف جوي للنظام بإدلب
21 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 12 مدنياً في غارات سورية وروسية على إدلب

فرار جماعي ومقتل العشرات في قصف متواصل لإدلب
21 ديسمبر,2019

فرار جماعي ومقتل العشرات في قصف متواصل لإدلب