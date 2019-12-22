المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة مع تقدم النظام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا مساء اليوم السبت إلى نقاط المراقبة في منطقة “وقف التصعيد” في ريف حماة الشمالي، ردا على تقدم الجيش السوري.

وأوضح المرصد السوري أن الرتل يتألف من نحو 20 آلية بينها عربات مدرعة وسيارات، تحمل جنودا ومعدات عسكرية، مؤكدا وصول رتل عسكري إلى شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي.